Фильм "Еще по одной" Томаса Винтерберга выиграл фестиваль Британского института кино

В смотре приняли участие 59 полнометражных картин.

В понедельник, 19 октября, стало известно о том, что кинолента "Еще по одной" выиграла фестиваль Британского института кино. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Фильм Томаса Винтерберга признан лучшим фильмом на 64-м Фестивале Британского института кино. В смотре приняли участие 59 полнометражных картин. Кроме того, на фестивале показывали короткометражные ленты и работы в формате виртуальной реальности.

Победителя определили по итогам зрительского голосования.

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Видео:iVideos/YT