Вышел трейлер новогодней комедии "Обратная связь" с "Квартетом И"

Лента станет продолжением фильма "Громкая связь", который вышел в 2019 году.

В понедельник, 19 октября, стало известно о том, что в сети появился трейлер комедии "Обратная связь". Ролик опубликован на YouTube-канале SonyPicturesRU.

По сюжету семеро друзей снова собираются вместе 31 декабря в загородном доме, чтобы вместе встретить Новый год. Однако вечер полон сюрпризов и неожиданных открытий. Кинолента является продолжением фильма "Громкая связь", который вышел в 2019 году.

Помимо "Квартета И" (Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Леонид Барац), в фильме снялись Ирина Горбачева, Мария Миронова, Анастасия Уколова.

Ранее мы сообщали о том, что вышел первый трейлер "Пищеблока" по роману Алексея Иванова.

Видео:Piter.TV