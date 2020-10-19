Вышел первый трейлер "Пищеблока" по роману Алексея Иванова

Премьера картины намечена на лето 2021 года.

В понедельник, 19 октября, стало известно о том, что в сети появился трейлер фильма "Пищеблок". Ролик опубликован на YouTube-канале Кинопоиска.

Киноленту сняли на основе одноименного романа Алексея Иванова. В сюжете история пионерского лагеря, где отдыхающие ребята узнают, что в их отряде есть настоящие вампиры.

В фильме главные роли исполнили Петр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина и Илья Коробко.

Премьера анонсирована на 2021 год.

Ранее мы сообщали о том, что российский мультфильм "Волки и овцы" завоевал награду кинофестиваля в Каталине.

Видео:Кинопоиск/YT