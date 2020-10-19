Российский мультфильм "Волки и овцы" завоевал награду кинофестиваля в Каталине

Среди претендентов на награду было 14 полнометражных фильмов.

В понедельник, 19 октября, стало известно о том, что российский мультфильм завоевал награду кинофестиваля в Каталине. Об этом сообщает ТАСС.

Анимация "Волки и Овцы: Ход Свиньей" студии Wizart получила награду международного кинофестиваля Catalina Film Festival. Мультфильм получил награду в категории "Лучшая сюжетная линия".

Это очередной раз подтверждает, что российскую анимацию признают не просто качественной, но и конкурентоспособной на мировом уровне генеральный продюсер анимационной компании Wizart Владимир Николаев

Известно, что в этой номинации участвовали 14 полнометражных фильмов из восьми стран мира.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер фильма "Дядя Фрэнк" с Полом Беттани.

Видео:Три богатыря/YT