Вышел трейлер фильма "Дядя Фрэнк" с Полом Беттани

Премьера состоится в видеосервисе Amazon Prime 26 ноября.

В понедельник, 19 октября, стало известно о том, что в сети появился трейлер фильма "Дядя Фрэнк" с Полом Беттани. Ролик вышел на YouTubbe-канале Amazon Prime Video.

В киноленте расскажут историю о гомосексуале, который держит в секрете свою сексуальную ориентацию. Однако, когда главный герой отправляется вместе с партнером и племянницей на похороны родственника, то все тайное постепенно становится явным. Главные роли в сыгграли София Лиллис и Пол Беттани.

Премьера состоится в видеосервисе Amazon Prime 26 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что телеканал Showtime заново запустит сериал "Декстер".

Видео:Amazon Prime Video/YT