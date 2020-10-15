Телеканал Showtime заново запустит сериал "Декстер"

В четверг, 15 октября, стало известно о том, что Showtime анонсировал перезапуск сериала "Декстер" и съемки нового сезона. Об этом сообщает Deadline.
Известо, что нам проектом будет работать продюсер и писатель Клайд Филлипс, который создал первые четыре сезона сериала. По-традиции роль достанется Майклу Си Холлу.
По данным инсайдера, в новом сезоне "Декстера" будет около 10 серий. Старт произовдства запланирован на начало 2021 года.
Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер фильма "Охотник на монстров" с Миллой Йовович.
Видео:Dexter on SHOWTIME/YT
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