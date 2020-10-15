Телеканал Showtime заново запустит сериал "Декстер"

В новом сезоне будет около десяти серий.

В четверг, 15 октября, стало известно о том, что Showtime анонсировал перезапуск сериала "Декстер" и съемки нового сезона. Об этом сообщает Deadline.

Известо, что нам проектом будет работать продюсер и писатель Клайд Филлипс, который создал первые четыре сезона сериала. По-традиции роль достанется Майклу Си Холлу.

По данным инсайдера, в новом сезоне "Декстера" будет около 10 серий. Старт произовдства запланирован на начало 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер фильма "Охотник на монстров" с Миллой Йовович.

Видео:Dexter on SHOWTIME/YT