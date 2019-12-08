Европейская киноакадемия назвала драму "Ещё по одной" лучшим фильмом года

Фильм "Еще по одной" принес также премию "лучший актер" Миккельсену и "лучший режиссер" Винтербергу.

Фильм "Ещё по одной" датского режиссера Томаса Винтерберга получил главную премию Европейской киноакадемии как "лучший фильм" года. Об этом сообщается на сайте академии.

Также академия присудила премию "лучший актер" Миккельсену и "лучший режиссер" Винтербергу. А вот награду за сценарий режиссер разделил с Тобиасом Линдхольмом.

Лучшая женская роль — Паула Бер, которая сыграла в фильме "Ундина". Также награду "лучший документальный фильм" забрал проект "Коллектив".

Ранее мы сообщали о том, что фильм Михаила Локшина "Серебряные коньки" возглавил кинопрокат в выходные.

Видео:Capella Film / YouTube