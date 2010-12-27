"Смерть Сталина" выдвинули на европейский "Оскар"

Церемония объявления лауреатов состоится 15 декабря.

Фильм Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" номинировали на "Премию Европейской киноакадемии", которую в народе называют "Европейским Оскаром". Картина попала в шорт-лист категории "Лучшая комедия".

Юмористической ленте про подколодную борьбу за власть советских чиновников после смерти Сталина конкуренцию составит французская комедия "Праздничный переполох" Эрика Толедано и Оливье Накаша, а также португальский фильм "Диамантино" Габриэля Абрантеша и Дэниела Шмидта. Торжественная церемония объявления лауреатов "Премии Европейской киноакадемии" состоится 15 декабря в Севильи.



Напомним, что в России показ фильма "Смерть Сталина" запретили, так как киноленту порочащей отечественную историю и оскорбляющей чувства граждан.

Справка: Европейская киноакадемия была основана в 1988 году в Берлине по инициативе европейских кинорежиссёров для продвижения континентального кинематографа во всем мире. Первым президентом академии был избран шведский режиссёр Ингмар Бергман.

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Фото: скриншот из фильма