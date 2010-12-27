Disney перезапустит "Пиратов Карибского моря" без Джонни Деппа

Сценаристами новых фильмов станут авторы "Дедпула".

Руководство кинокомпании Disney приняло решение перезапустить серию фильмов "Пираты Карибского Моря". Предположительными кандидатами на роль сценаристов новых картин про морских разбойников станут с Ретт Ризом и Пол Верник, которые ранее работали над лентами "Дэдпул", "Добро пожаловать в Зомбиленд" и "Живое". Свою работу над пиратской серией продолжит продюсер Джерри Брукхаймер. Об этом сообщает издание Deadline.

Как пишет СМИ, говорить о возвращении к своим ролям актеров классической франшизы пока рано, однако точно известно, что из новых фильмов пропадет главный герой Джек Воробей в исполнении Джонни Деппа. По информации инсайдеров, актер уже давно перестал быть тем, ради кого люди хотели смотреть кино про пиратов, однако теперь он больше не привлекает аудиторию.

Напомним, что первый фильм в серии "Пиратов Карибского моря" вышел в 2003 году. С того момента на свет появились еще четыре картины про приключения Джека Воробья. Всего ленты заработали в мировом прокате 4,5 миллиардов долларов.

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Фото: скриншот из фильма