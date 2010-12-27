Джонни Депп сыграет в драме с Робертом Паттинсоном

Дата начала производства и премьеры фильма пока неизвестны.

Кинокомпания Джонни Деппа Infinitum Nihil взялась за экранизацию романа Джона Кутзее "В ожидании варваров". Главные роли в картине исполнит сам Депп, а также звезда фильмов "Сумерки" Роберт Паттинсон. Продюсировать ленту будет Андреа Иерволино, ранее работавший над фильмами "Венецианский купец". Об этом сообщает издание Deadline.

Сюжет картины расскажет о британском магистрате, который живёт и работает в небольшом колониальном городке, и в один момент он начинает сомневаться в идеях империализма. "В ожидании варваров" станет первой совместной работой студии Джонни Деппа и блокчейн-платформы TaTaTu, принадлежащей Иерволино. Ранее киноделы заключили договор о производстве и продюсировании фильмов и цифрового контента.

Дата начала производства и премьеры фильма пока неизвестны.

Ранее на Piter.TV: В сети появилось первое фото Бейна из сериала "Готэм"

Фото: открытые источники