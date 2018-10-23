В сети появилось первое фото Бейна из сериала "Готэм"

Последний сезон сериала выйдет на экраны в 2019 году.

Не так давно стало известно, что в финальном сезоне сериала "Готэм" противостоять протагонистам будет злодей Бэйн. В сети появился образ персонажа, которого на экране воплотит актер Шейн Уэст. Фотография была опубликована на портале Screen Rant.

В изданию подметили, что персонаж серила отличается от того образа, который могли ожидать поклонники вселенной, Бэйн из "Готэма" представляет собой нечто среднее между Бэйном Тома Харди из фильма "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды" и Дартом Вейдером из серии фильмов "Звёздные войны".

Напомним, что новый сезон, в котором появится Бейн, станет последним в сериале. Сюжет развернётся вокруг произвола, который учинился в родном городе Темного Рыцаря. Точная дата выхода нового сезона на экраны пока неизвестна, однако известно что это произойдет не ранее 2019 год. Главные роли в шоу исполняют Бенджамин Маккензи, Камрен Бикондова, Дэвид Мазуз, Робин Лорд Тейлор и Кори Майкл Смит.

"Готэм"— криминальный телесериал, созданный в сотрудничестве компаний Primrose Hill Productions, DC Entertainment и Warner Bros. Television. Автором проекта выступает Бруно Хеллер, также известный как шоураннер "Рима" и "Менталиста". Пилотный эпизод вышел 22 сентября 2014 года, в эфире телеканала Fox.

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Видео: YouTube-канал Comic Network

Фото: screenrant.com