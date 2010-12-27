Джулия Робертс больше не хочет играть в романтических комедиях

В этом году актрису можно будет увидеть в психологическом сериале "Возвращение домой".

Голливудская актриса и обладательница премии "Оскар" Джулия Робертс в интервью журналу The Reporters призналась, что больше не хочет играть наивных персонажей в романтических комедиях. По мнению звезды, зритель больше не верит ей из-за накопленного жизненного опыта.

"В моей карьере был такой момент, когда люди думали, что я "повернута" на романтических комедиях, я люблю в них сниматься и люблю смотреть. Но иногда они просто перестают работать при определенном жизненном опыте. И дело не в возрасте, а в том, что люди знают, что вы знаете", - рассказала Джулия Робертс.

При этом актриса заметила, что всё же еще осталась один приемлемый образ для романтических фильмов – роль родителей главных персонажей.

В этом году актрису можно будет увидеть в психологическом сериале "Возвращение домой", а в следующем – в драме "Вернуть Бена".

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Фото: скриншот из фильма "Ешь, молись, люби"