Причину переноса премьеры пока не называют.

В понедельник, 22 октября, стало известно, что премьеру фильма "Чудо-женщина 2" задержат на полгода. Об этом заявила в соем в своем Twitter исполнительница главной роли Галь Гадот.

Так, по словам Гадот, фильм выйдет не не в октябре 2019, как планировалось изначально, а 5 июня 2020.

Причину переноса премьеры пока не называют.

Напомним, во второй части "Чудо-женщины" вновь появится Крис Пайн. Также в фильме будет играть Кристен Уиг. Отметим, что саунтрек для киноленты напишет знаменитый композитор Ханс Циммер.

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Фото:Кинопоиск, Галь Гадот/Twitter