Действие мультфильма будет происходить в Италии 1930-х годов, когда на территории страны главенствовала фашистская эпоха.

Гильермо дель Торо заявил, что снимет мюзикл о Пиноккио для Netflix. Об этом сообщает Variety.

Нет такой художественной формы, которая повлияла бы на меня больше, чем анимация, как нет другого такого персонажа, с которым я чувствовал бы такую личную связь, как Пиноккио. В нашей истории Пиноккио — невинная душа с беззаботным отцом, теряющаяся в этом непонятном мире. Он отправляется в незабываемое путешествие, которое заставит его понять отца и реальный мир. Я уже давно, сколько себя помню, хотел взяться за эту историю заявляет режиссер

Действие мультфильма будет происходить в Италии 1930-х годов, когда на территории страны главенствовала фашистская эпоха. По замыслу Гильермо дель Торо, время правления Бенито Муссолини замечательно подходит для того, чтобы зритель мог провести ряд размышлений на тему "кем лучше быть: марионеткой или человеком".

Известно, что знаменитый режиссер последние годы тщательно разрабатывал сценарий "Пиноккио". Его съемки начнутся этой осенью.

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Фото: скриншот мультфильма "Пиноккио"