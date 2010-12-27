"Веном" заработал в российском прокате собрал почти 1,9 млрд рублей

Премьера фильма в России состоялась 4 октября 2018 года.

Кассовые сборы фильма "Веном" в России достигли отметки почти в 1,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает портал Kinobusiness.

Третий уикенд принес в копилку картины дополнительные 176,2 млн рублей, благодаря показам почти в 1,5 тысяче кинотеатров России. На втором месте расположился фильма ужасов Дэвида Гордона Грина "

В третьи выходные показов картина смогла собрать в 1415 российских кинотеатрах ещё 176,2 млн рублей. На втором месте оказался фильм ремейк классического фильма ужасов "Хэллоуин", который за первые выходные собрал 116,5 млн рублей. В пятерку самыых кассовых лента также вошли анимационный фильм "Смолфут", комедия "Супербобровы: народные мстители" и лента "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль".

Напомним, что премьера фильма "Веном" в России состоялась 4 октября 2018 года.

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Фото: скриншот из фильма