Вышел новый трейлер финального сезона сериала "Готэм"

Премьера первой серии запланирована на 18 апреля.

В сети опубликован новый первый трейлер пятого сезона американского сериала "Готэм". Ролик был опубликован на YouTube-канале TV Promos.

Ожидается, что новый сезон станет последним. Сюжет развернётся вокруг произвола, который учинился в родном городе Темного Рыцаря после того, как злодей Бэйн вводит в действие свой план по уничтожению Готэма. Главные роли в шоу исполняют Бенджамин Маккензи, Камрен Бикондова, Дэвид Мазуз, Робин Лорд Тейлор и Кори Майкл Смит. Премьера первой серии запланирована на 18 апреля.

"Готэм"— криминальный телесериал, созданный в сотрудничестве компаний Primrose Hill Productions, DC Entertainment и Warner Bros. Television. Автором проекта выступает Бруно Хеллер, также известный как шоураннер "Рима" и "Менталиста". Пилотный эпизод вышел 22 сентября 2014 года, в эфире телеканала Fox.

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Видео:TV Promos