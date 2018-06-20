Джокер появился в новом тизере "Готэма"

Премьеры двух заключительных серий сериала состоятся 18 и 25 апреля.

В сети опубликован новый тизер пятого сезона американского сериала "Готэм", в котором создатели впервые показали персонажа-злодея Джокера. В 30-секундном ролике антагониста, роль которого сыграл актер Камерон Монахэн, показали и в психиатрической больнице Аркхем, и в на воле.

Напомним, что новый сезон, в котором появится Джокер, станет последним в сериале. Сюжет развернётся вокруг произвола, который учинился в родном городе Темного Рыцаря. Премьеры двух заключительных серий состоятся 18 и 25 апреля. Главные роли в шоу исполняют Бенджамин Маккензи, Камрен Бикондова, Дэвид Мазуз, Робин Лорд Тейлор и Кори Майкл Смит.

"Готэм"— криминальный телесериал, созданный в сотрудничестве компаний Primrose Hill Productions, DC Entertainment и Warner Bros. Television. Автором проекта выступает Бруно Хеллер, также известный как шоураннер "Рима" и "Менталиста". Пилотный эпизод вышел 22 сентября 2014 года, в эфире телеканала Fox.

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Видео: Fox