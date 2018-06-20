За минувшие выходные он собрал 281,6 млн рублей.

Фильм Тима Бертона "Дамбо" возглавил российский прокат. За минувшие выходные он собрал 281,6 млн рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

По сюжету в цирке импресарио Марка Медичи (Дэнни ДеВито) рождается необычный слоненок с невероятно огромными ушами. Заботиться о нем поручают бывшему цирковому артисту, вернувшемуся домой после войны (Колин Фаррелл). Со временем герои фильма понимают, что уродливые уши Дамбо помогают ему летать.

В фильме студии Disney снялись Ева Грин, Майкл Китон, Алан Аркин и другие. Он является ремейком мультфильма "Дамбо", который вышел на экраны в 1941 году.

Второе место по сборам в российском прокате занял американский фильм ужасов "Мы", который собрал за два выходных дня 95,5 млн рублей. Третье место досталось российско-сербская военная драма Андрея Волгина "Балканский рубеж" (80,1 млн рублей). В пятерке лидеров также оказались анимационный фильм "Волшебный парк Джун" (63,5 млн рублей) и анимационный фильм "Королевский корги" (54,7 млн рублей).

Ранее мы писали, что в сети появился трейлер ужастика "Проклятие Аннабель-3".

Видео: YouTube / Disney Россия