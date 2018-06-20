В сети появился трейлер ужастика "Проклятие Аннабель-3"

По сюжету семья Уорренов приносит одержимую куклу в дом.

В сети появился первый трейлер фильма ужасов "Проклятие Аннабель-3" режиссера Гари Добермана, известного по таким лентам, как "Оно" и "Проклятие монахини". Видео опубликовано на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

По сюжету третьей части хоррора семья Уорренов приносит в свой дом одержимую куклу. Они помещают ее в хранилище артефактов. Кукла Аннабель будит злых духов комнаты и направляет их против 10-летней дочери Уорренов Джуди и ее друзей.

Главные роли в фильме исполнили Маккенна Грейс, Мэдисон Айсмен, Патрик Уилсон, Вера Фармига и другие.

Ранее мы писали, что в сети появился трейлер хоррора "Страшные истории для рассказа в темноте".

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures