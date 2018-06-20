В сети появился трейлер хоррора "Страшные истории для рассказа в темноте"

Премьера ленты в России запланирована на 15 августа.

Американская компании CBS Films опубликовала тизер-трейлер предстоящего фильма ужасов "Страшные истории для рассказа в темноте", в основу которого легли книга писателей Элвина Шварца и Стивена Гаммелла. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале компании.

По сюжету картины подростки находя таинственную книгу, в которой рассказывается о жутких монстрах. Со временем истории со страниц кочуют в реальную жизнь, и героям предстоит разгадать тайну страшной находки.

Картину снял режиссер фильма "Демон внутри" Андре Овредал. Главные роли в фильме сыграли Зои Маргарет, Коллетти Майкл, Гарза Гэбриел, Раш Остин, Абрамс Дин Норрис и другие. Премьера ленты в России запланирована на 15 августа.

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Видео: CBS Films