Стали известны лауреаты премии Европейской киноакадемии

Триумфатором церемонии вручения наград стала картина "Фаворитка" режиссера Йоргоса Лантимоса.

Сама торжественная церемония состоялась накануне в Берлине. Приз за "Лучший европейский фильм" и множество других наград получил фильм Йоргоса Лантимоса "Фаворитка". Самого грека признали лучшим европейским режиссером, а актриса Оливия Колман, сыгравшая одну из главных ролей, получила приз лучшей европейской актрисы. В мужской категории первенствовал Антонио Бандерас за роль в фильме "Боль и слава" испанца Педро Альмадовара.

Почетные призы киноакадемии получили актриса Жюльет Бинош и режиссер Вернер Херцог.

Российские картины "Свидетели Путина" и "Дылда", номинированные в своих категориях, призов не получили.

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