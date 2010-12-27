Стали известны лауреаты премии Европейской киноакадемии

Сама торжественная церемония состоялась накануне в Берлине. Приз за "Лучший европейский фильм" и множество других наград получил фильм Йоргоса Лантимоса "Фаворитка". Самого грека признали лучшим европейским режиссером, а актриса Оливия Колман, сыгравшая одну из главных ролей, получила приз лучшей европейской актрисы. В мужской категории первенствовал Антонио Бандерас за роль в фильме "Боль и слава" испанца Педро Альмадовара.
Почетные призы киноакадемии получили актриса Жюльет Бинош и режиссер Вернер Херцог.
Российские картины "Свидетели Путина" и "Дылда", номинированные в своих категориях, призов не получили.
Ранее мы сообщали о том, что кинокритики назвали 10 худших фильмов 2019 года.
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