Кинокритики назвали 10 худших фильмов 2019 года

Своим видением киноитогов года поделились журналисты издания Variety.

Кинокритики Питер Дебруж и Оуэн Глиберман выбрали по пять фильмов, которые они оценивают наиболее негативно. Топ-пять картин от Дебружа возглавил "Дамбо" 2019 года – киноадаптация мультфильма 1941 года от Disney с Колином Фарреллом и Евой Грин в главных ролях. "Серебро" в этом списке "завоевало" "Стекло" от М. Найта Шьямалана, а за ним расположился фильм о радиоведущем, пародирующим голос темнокожей женщины – "Лакиша" Джереми Савилла. За картиной расположились "Море соблазна" с Мэттью Макконахи и фильм о Beatles – Yesterday Дэнни Бойла.

В худшей пятерке по версии Глибермана лидируют "Люди в черном: Интернэшнл" с Крисом Хемсвортом и Тессой Томпсон, а за ними расположились "Рождество на двоих" с Эмилией Кларк и "последние 20 минут "Однажды в… Голливуде"". Журналист не оценил решение Квентина Тарантино переписать историю преступлений Чарльза Мэнсона. За "тройкой призеров" остались такие картины, как "Рокетмен" и "Проклятие Аннабель 3".

Ранее мы сообщали, что фильм "Дылда" обошел "Джокера" в одном из рейтингов 50 лучших фильмов года.