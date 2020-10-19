Вышел трейлер перезапуска серии хорроров "Паранормальное явление"

Фильм повествует о девушке, приехавшей навестить общину амишей, в которой жила ее мать.

В сети опубликован трейлер нового фильма популярной серии хорроров, который получил заголовок "Паранормальное явление: Ближайшие родственники". Ролик опубликовал стриминговый сервис Paramount+, где картина и выйдет 29 октября 2021 года.

Режиссером фильма стал Уилльям Юбанк ("Под водой", "Сигнал"), а сценарий написал Кристофер Лэндон ("Паранормальное явление-2"). Сюжет закручивается вокруг девушки, приехавшей навестить общину амишей, где жила ее мать. Весь процесс планируется заснять как документальный фильм, что ожидаемо идет не по плану.

Главную роль в фильме исполнит Эмили Бейдер ("Зачарованные").

Видео: Youtube/JoBlo Movie Trailers