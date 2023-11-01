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Вышел трейлер фильма "Крупный улов" с Дженной Ортегой

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Премьера состоится 15 декабря.

Стриминговый сервис Paramount+ представил трейлер фильма "Крупный улов". Режиссером триллера выступил Брайан Хелгеленд.

Сюжет расскажет историю двух братьев, которые воссоединились после долгих лет порознь. Вместе со своей семьей они окажутся втянутыми в сделку с преступным синдикатом Бостона.

В главных ролях сыграли Дженна Ортега, Бен Фостер, Тоби Уоллес, Томми Ли Джонс и другие. Премьера состоится 15 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Последний стрелок" с Пирсом Броснаном.

Видео: YouTube / ONE Media

Теги: paramount, крупный улов, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Новости России,

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