Вышел трейлер фильма "Крупный улов" с Дженной Ортегой

Премьера состоится 15 декабря.

Стриминговый сервис Paramount+ представил трейлер фильма "Крупный улов". Режиссером триллера выступил Брайан Хелгеленд.

Сюжет расскажет историю двух братьев, которые воссоединились после долгих лет порознь. Вместе со своей семьей они окажутся втянутыми в сделку с преступным синдикатом Бостона.

В главных ролях сыграли Дженна Ортега, Бен Фостер, Тоби Уоллес, Томми Ли Джонс и другие. Премьера состоится 15 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Последний стрелок" с Пирсом Броснаном.

Видео: YouTube / ONE Media