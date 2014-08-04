Фильм выйдет в прокат 1 сентября.

Киностудия Рaramount выпустила трейлер фильма "Нандор Фодор и говорящий мангуст". Режиссером проекта выступил Адам Сигал.

Сюжет картины расскажет историю семьи Ирвингов, которая столкнулся на своей ферме на острове Мэн с говорящим мангустом по имени Джефф. Парапсихолог Нандор Фодор начинает собственное расследование.

В главных ролях сыграли Саймон Пегг, Кристофер Ллойд, Минни Драйвер и другие. Фильм выйдет в прокат 1 сентября.

Ранее AMC представил трейлер второго сезона "Интервью с вампиром".

Видео: YouTube / Paramount Movies