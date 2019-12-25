Россияне назвали самых страшных персонажей фильмов ужасов

Лидирующую позицию в рейтинге занял Фредди Крюгер из серии фильмов "Кошмар на улице Вязов".

В преддверии Хэллоуина россияне назвали самого страшного персонажа фильмов ужасов. По мнению участников опроса, это звание по праву достается Фредди Крюгеру из серии фильмов "Кошмар на улице Вязов". Об этом сообщила пресс-служба проекта "Кино Mail.ru".

На втором месте в списке самых ужасных героев хорроров оказался клоун Пеннивайз из экранизации романа Стивена Кинга "Оно". Тройку лидеров замкнул Джиперс Криперс из одноименного фильма режиссера Виктора Сальвы.

В топ-5 рейтинга также вошли Самара Морган из "Звонка" и Ганнибал Лектор из "Молчания ягнят".

В опросе пользователи "Кино Mail.ru" должны были выбрать самого страшного кинозлодея из 12 предложенных. Респонденты также могли предложить свои варианты ответа.

Ранее мы писали, что вышел тизер фильма ужасов "Хэллоуин убивает".

Фото: Википедия