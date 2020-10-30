Вышел тизер фильма ужасов "Хэллоуин убивает"

Премьера запланирована на 15 октября 2021 года.

Кинокомпания Blumhouse выпустила второй тизер фильма ужасов "Хэллоуин убивает". Это 12-я часть знаменитой серии хорроров, популярных в 1980-х гг.

По сюжету безжалостный маньяк вновь выходит на свою кровавую охоту на Хэллоуин. Остановить зло смогут лишь люди, связанные с ним общим прошлым.

"Хэллоуин убивает" станет продолжением картины "Хэллоуин", вышедшей в 2018 году. Режиссером обоих частей, а также финала трилогии "Хэллоуин заканчивается" стал Дэвид Гордон Грин. В главной роли Джейми Ли Кертис.

Премьера запланирована на 15 октября 2021 года.

Ранее мы писали, что Квентин Тарантино порекомендовал хоррор "Дьявол отсчитал пять" на Хэллоуин.

Видео: Blumhouse