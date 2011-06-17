Ремонт трубы на Большой Конюшенной улице завершится утром 16 ноября

Движение по улице планируют открыть 17 ноября.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" продолжают аварийно-восстановительные работы на Большой Конюшенной улице после прорыва трубы с холодной водой у дома №5. Работы планируют завершить утром 16 ноября, восстановить дорожное покрытие намерены к утру 17 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, в ночь на 13 ноября у дома №5 по Большой Конюшенной улице прорвало трубу с холодной водой. На месте специалисты "Водоканала" обнаружили течь на водопроводной магистрали диаметром 315 мм. В результате аварии жители 13 домов остались до вечера без холодной воды. После чего специалисты приступили к устранению дефекта, перекрыв при этом полосу движения на участке от Конюшенной площади до дома №13 по Большой Конюшенной улице.

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Фото: ВКонтакте / Водоканал Санкт-Петербурга