Выезд на трассу «Нарва» из Кингисеппа открылся на полгода раньше срока

Кингисепп получил выход на федеральную автомагистраль.

Дорожный комитет Ленобласти сообщил о соединении районной столицы Кингисеппа с федеральной трассой А-180 "Нарва": движение открылось на шесть месяцев раньше срока. При этом продолжается капитальный ремонт моста через реку Касколовка.

Прежний мостовой переход еще весной был заменён на гигантскую 27-метровую трубу, а к осени ожидается полное завершение работ и открытие проезда в обе стороны.

Ранее на осень 2021 года - на год раньше первоначальных планов - было назначено окончание ремонта Гостилицкого шоссе.