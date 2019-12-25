  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Выезд на трассу «Нарва» из Кингисеппа открылся на полгода раньше срока
Сегодня, 9:46
96
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

Выезд на трассу «Нарва» из Кингисеппа открылся на полгода раньше срока

0 0

Кингисепп получил выход на федеральную автомагистраль.

Дорожный комитет Ленобласти сообщил о соединении районной столицы Кингисеппа с федеральной трассой А-180 "Нарва": движение открылось на шесть месяцев раньше срока. При этом продолжается капитальный ремонт моста через реку Касколовка.

Прежний мостовой переход еще весной был заменён на гигантскую 27-метровую трубу, а к осени ожидается полное завершение работ и открытие проезда в обе стороны.

Ранее на осень 2021 года - на год раньше первоначальных планов - было назначено окончание ремонта Гостилицкого шоссе.

Теги: автомагистрали, дорожный комитет, кингисепп, река касколовка, ремонт дорог, трасса нарва, трассы ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии