Мост через Касколовку будет открыт для движения в начале лета

Под Кингисеппом досрочно завершается ремонт моста через реку.

Дорожный комитет Ленобласти сообщил о скором завершении ремонта моста через реку Касколовку в Кингисеппском районе и разместил фотографии завершающего этапа работ в Instagram. Капремонт моста позволит въезжать в Кингисепп не только по объездной, говорится в сообщении, а движение по мосту может начаться уже в начале лета, а не в конце года, как планировалось ранее. Для пуска автомобилей остается лишь заасфальтировать сооруженную насыпь.

Вместо прежних балок перекрытия ремонтники уложили двадцатисемиметровую трубу габаритами три на четыре, и некоторые пользователи соцсетей так и не смогли увидеть в возникшем сооружении полноценный мост, а другие усомнились, что насыпь с трубой не превратится в скором времени в колею.

Сезон ремонта дорог в Петербурге начался 9 апреля.

Фото: Дороги Ленобласти в Instagram