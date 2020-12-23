  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
Мост через Касколовку будет открыт для движения в начале лета
Сегодня, 15:28
62
kraratau27

Мост через Касколовку будет открыт для движения в начале лета

0 0

Под Кингисеппом досрочно завершается ремонт моста через реку.

Дорожный комитет Ленобласти сообщил о скором завершении ремонта моста через реку Касколовку в Кингисеппском районе и разместил фотографии завершающего этапа работ в Instagram. Капремонт моста позволит въезжать в Кингисепп не только по объездной, говорится в сообщении, а движение по мосту может начаться уже в начале лета, а не в конце года, как планировалось ранее. Для пуска автомобилей остается лишь заасфальтировать сооруженную насыпь. 

Вместо прежних балок перекрытия ремонтники уложили двадцатисемиметровую трубу габаритами три на четыре, и некоторые пользователи соцсетей так и не смогли увидеть в возникшем сооружении полноценный мост, а другие усомнились, что насыпь с трубой не превратится в скором времени в колею. 

Сезон ремонта дорог в Петербурге начался 9 апреля.

Фото: Дороги Ленобласти в Instagram 

Теги: дороги ленобласти, дорожное хозяйство, касколовка, кингисепп
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии