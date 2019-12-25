В этом месяце запланировали работы на шести городских объектах.

В пятницу, 9 апреля, в Петербурге начался сезон ремонта дорог. На эти цели потратят 5,1 миллиарда рублей, из которых 4,1 миллиарда рублей – это средства города, а еще 1 миллиард рублей добавит федеральный бюджет. Всего на ремонт дорог потратят 8 миллиардов рублей, сообщил "Петербургский дневник".

Так, в текущем году запланирован ремонт по 46 адресам, из которых 25 будут сделаны в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Первым объектом, который начнут ремонтировать, станет проспекты Энгельса и Полюстровский. Работы запланированы на начала июня и продлятся до середины июля. Отмечается, что на участке в 2,8 километра от Парнасского путепровода до КАД будет заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части, а также бортовые камни.

На Полюстровском отремонтируют 4,73 км на участке от Пискарёвского до 1-го Муринского проспекта. Ремонт там начнут в конце месяца и завершат его в августе.

Помимо этого в апреле будут отремонтированы еще шесть городских объектов – проспект Будённого в посёлке Володарский, Песочная набережная и Красноармейская улица. В мае отремонтируют девять объектов, в том числе улица Братьев Горкушенко, площадь Конституции, улица Профессора Попова и Тихорецкий проспект.

Ранее мы писали, что на реставрацию Новоладожского историко-краеведческого музея выделено 75 млн рублей.

Фото: Piter.TV