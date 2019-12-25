На реставрацию Новоладожского историко-краеведческого музея выделено 75 млн рублей

Средства предоставил бюджет Ленинградской области.

Новоладожский историко-краеведческий музей (Волховский район) планируется отреставрировать. Соответствующую закупку разместил комитет государственного заказа Ленинградской области. По результатам ее конкурса будет определен исполнитель работ.

На работы с двухэтажным деревянным особняком выделено 74,9 млн рублей из регионального бюджета. Намечено, что реставрация будет проходить в 2021-2023 годах.

"В настоящее время строительные конструкции здания в целом находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, при этом часть ответственных несущих конструкций находятся в аварийном состоянии или имеют отдельные признаки аварийности", - говорится в документации закупки.

Здание представляет собой объект культурного наследия регионального значения.

Особняк был возведен в 80-х годах девятнадцатого века. Здесь сохранилась анфиладно-круговая планировка, плитное крыльцо, тяги на потолках.

Заявки от фирм, желающих провести реставрацию, ждут до 4 мая.

Как сообщало ранее Piter.tv, во Фрунзенском районе в 2022 году будет построен баскетбольный центр.

Фото: документация закупки