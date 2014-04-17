Ремонт Гостилицкого шоссе завершится к 1 сентября

Главную трассу Ломоносовского района ремонтируют с опережением графика.

Участок Гостилицкого шоссе длиной в 13,3 километра, от КАДа до Гостилиц, будет отремонтирован к 1 сентября, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. Глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов пообещал, что по завершении ремонта водители будут "наслаждаться дорогой".

Изначально ремонт стоимостью свыше 360 миллионов рублей должен был завершиться к осени следующего года, однако подрядчик, исходя из загруженности трассы, работает с опережением графика для облегчения нагрузки на транспортную магистраль. Для дорожного полотна используется особый рецепт асфальтобетонной смеси, кое-где дорожники планируют положить выравнивающий и дополнительный слои и заменить основание. На пешеходных переходах будет разметка из термопластика.

Ремонт ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", заказчик - "Ленавтодор".

Всего в Ленобласти в 2021 году планируется отремонтировать 110 километров областных автодорог.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области