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Стартовала летняя кампания по ремонту дорог в Ленобласти
Сегодня, 13:37
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vestnick

Стартовала летняя кампания по ремонту дорог в Ленобласти

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Новый сезон проекта "Безопасные качественные дороги" начался в Ленобласти.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области оповестила об официальном старте летнего сезона ремонтных работ на первых пяти участках региональных трасс. Управление автомобильных дорог Ленобласти начинает обновление изношенных участков магистралей в пяти районах: Гатчинском, Всеволожском, Тихвинском, Выборгском и Ломоносовском. 

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2021 году планируется отремонтировать 110 километров областных автодорог. В Гатчинском районе ремонтники займутся участком от Виллозей до Вайялово, в Тихвинском - от Липной Горки до Ругуя, в Ломоносовском - от КАДа до Большой Ижоры, во Всеволожском - от Петербурга до Вартемяг, в Выборгском - от столицы региона до "Финского бриза". 

В местах самого интенсивного движения планируется укладка усиленного асфальта, будет обновлен мост на трассе Санкт-Петербург - Ручьи. 

Ранее о готовности правительства выделить дополнительные 100 миллиардов рублей на строительство дорог заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Pixabay

Теги: магистрали ленобласти, ремонт дорог, федеральные трассы
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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