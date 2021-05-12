Правительство РФ выделит дополнительно 100 миллиардов рублей на строительство дорог

Всего выделено 256 миллиардов рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны выделит дополнительно 100 миллиардов рублей из резервного фонда на строительство автомобильных дорог.

Всего, по словам Мишустина, будет выделено 256 миллиардов рублей. Это на 30 процентов больше, чем в прошлом году.

По суммам, о чем вы спросили, - дополнительно будет выделено плюсом 100 млрд рублей из резервного фонда, а всего - 256 млрд рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Мишустин подчеркнул, что число автодорог в агломерациях, которые соответствуют всем нормативам, составляет более 70 процентов, а для региональной сети – 46 процентов. К 2025 году планируется поднять первый показатель до 85 процентов.

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