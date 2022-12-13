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Ремонт станции метро "Пионерская" завершат осенью 2023 года
Сегодня, 11:07
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Ремонт станции метро "Пионерская" завершат осенью 2023 года

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Станция работает в штатном режиме. 

Ремонт станции метро "Пионерская" планируют закончить к осени 2023 года. В комитете по транспорту опровергли слухи о полном закрытии станции. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Сейчас строители ремонтируют вестибюль в части строительных конструкций и стилобата. Станция работает в штатном режиме. 

Кроме того, рабочие продолжают строить станции метро "Театральная" и "Горный институт". На данный момент специалисты ведут работы в тоннеле между ними.

Напомним, Смольный убрал две станции метро из планируемых шести к 2028 году. В проекте изменений говорится о планах построить четыре станции, а также продлить длину линий метрополитена до 133,6 км. 

Ранее на Piter.tv: стало известно, что Смольный может закрыть станцию метро "Пионерская".

Фото: Piter.tv

Теги: метро пионерская, ремонт метро, строительство, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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