Их реконструкция обойдется в 17 млрд рублей.

В понедельник, 20 мая, стало известно о том, что ремонт петербургских дорог включили в федеральную программу. Об этом сообщили в Смольном.

Речь идет о 25 инфраструктурных объектах. В их числе строительство Южно-Волхонской дороги, Южной широтной магистрали , реконструкцию Петрозаводского и Приморского шоссе. Реконструкция дорог обойдется в 17 млрд рублей.

Власти города уже поручили парламентариям актуализировать планы по развитию дорог, чтобы запросить под них федеральное финансирование по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Напомним, что в Петербурге планируют создать транспортную систему по типу Сингапура. Соответствующий проект Смольный обсудил с директором компании "Singapore Cooperation Enterprise" Кон Вай Ман. На встречу также прилетел посол Республики Сингапур в Российской Федерации Лим Кхенг Хуа.

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