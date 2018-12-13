В понедельник, 20 мая, стало известно о том, что ремонт петербургских дорог включили в федеральную программу. Об этом сообщили в Смольном.
Речь идет о 25 инфраструктурных объектах. В их числе строительство Южно-Волхонской дороги, Южной широтной магистрали , реконструкцию Петрозаводского и Приморского шоссе. Реконструкция дорог обойдется в 17 млрд рублей.
Власти города уже поручили парламентариям актуализировать планы по развитию дорог, чтобы запросить под них федеральное финансирование по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Напомним, что в Петербурге планируют создать транспортную систему по типу Сингапура. Соответствующий проект Смольный обсудил с директором компании "Singapore Cooperation Enterprise" Кон Вай Ман. На встречу также прилетел посол Республики Сингапур в Российской Федерации Лим Кхенг Хуа.
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Фото:pixabay
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