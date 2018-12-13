Минобороны РФ возмущено бездействием Турецкой стороны в сирийском вопросе

Россия пытается найти дипломатическое решение в отношениях с Турцией в разрешении сирийского конфликта.

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону ситуацию в сирийской зоне деэскалации Идлиб с турецким коллегой Хулуси Акаром. Причиной разговора послужили невыполненные Анкарой обязательства, сообщает ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на слова научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова.

Эксперт отметил тяжесть ситуации в сирийском Идлиба, где сейчас сосредоточились оппозиционные Дамаску группировки. В ходе переговоров в прошлом году Турция взяла на себя обязательства по созданию деэскалации. Анкара должна была разделить группировки на радикальные и нейтральные. Однако все мелкие группировки были "подмяты" под себя запрещенной в России террористической организацией "Джебхат ан-Нусра". В настоящее время ситуация в Идлибе остается напряженной, а большая его часть, включая соседние провинции, остается неподвластной для правительства.

Долгов также отметил, что ранее Россия и Турция совместно готовили масштабные боевые действия для подавления вооруженных группировок. Операция была отменена по просьбам турецкой стороны. Анкара выразила опасения за то, что в результате операции будет много жертв среди гражданских.

Собеседник издания подчеркнул, что Турция бездействует из-за того, что среди турецких властей есть поддерживающие взгляды исламистов. Также возникают сложности в определении радикалов от умеренных, так как участники перетекают из одной в другую. Минобороны видят и понимают действия и бездействия Турции. РФ предпринимает дипломатические попытки решить вопрос, поскольку Турция является членом альянса по сирийскому урегулированию.

Напомним, вечером 19 мая террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим с территории Идлибской зоны.

Фото: Piter.tv