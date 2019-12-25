Власти Петербурга утвердили четыре новых проекта по расширению дорожной сети

Один из проектов предполагает создание новой улицы вокруг Собора Федоровской иконы Божией Матери, являющегося объектом культурного наследия федерального значения.

На заседании с участием губернатора Петербурга Александра Беглова и членов городского правительства были одобрены четыре проекта по расширению дорожной сети в различных частях города. Эти проекты направлены на улучшение транспортных связей между районами и повышение качества жизни горожан.

Один из проектов предполагает создание новой улицы вокруг Собора Федоровской иконы Божией Матери, являющегося объектом культурного наследия федерального значения. Эта дорога станет важным звеном в системе улично-дорожной сети и обеспечит транспортную доступность для жителей новых микрорайонов. Другой проект предусматривает строительство нового проезда, который соединит собор с Товарным переулком. Оба эти объекта имеют особое значение в контексте строительства терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом.

В Невском и Красногвардейском районах планируется построить транспортную развязку, которая свяжет два проспекта – Союзный и Энергетиков. Эта развязка является частью масштабного проекта Широтной магистрали скоростного движения, призванной улучшить транспортное сообщение между северными районами города.

Кроме того, в Приморском районе будут построены два новых участка улично-дорожной сети. Первый из них протянется от Парашютной улицы до Орлово-Денисовского проспекта, формируя часть магистрали, обеспечивающей широтную транспортную связь между Приморским, Выборгским и Калининским районами. Второй участок соединит Плесецкую улицу с перспективным продолжением проспекта Авиаконструкторов, обеспечив удобный доступ к новым жилым кварталам.