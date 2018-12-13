В Петербурге при создании транспортной системы используют опыт Сингапура

Она позволит спланировать развитие улично-дорожной сети и транспорта.

В Петербурге создадут транспортную систему по типу Сингапура. Соответствующий проект Смольный обсудил с директором компании "Singapore Cooperation Enterprise" Кон Вай Ман. На встречу также прилетел посол Республики Сингапур в Российской Федерации Лим Кхенг Хуа.

Так, "умная" транспортная система позволит спланировать развитие улично-дорожной сети и транспорта. Кроме того, новая модель обеспечит оперативное управление движением.

Напомним, что 14 ноября, Петербург подписал соглашение о сотрудничестве с Сингапуром. Договор затрагивает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и социальной областях передавого города с Северной столицей. Города намерены развить деловое сотрудничество в области градостроительства. Также новые отношения затронут область здравоохранения, транспортная инфраструктура и энергетика.

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