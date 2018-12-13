В Петербург приплыла роскошная 95-метровая яхта иностранного миллиардера

Судно Kismet входит в число 50 самых больших яхт мира.

В четверг, 16 мая, к причалу Английской набережной Петербурга пришвартовалась 95-метровая яхта пакистано-американского миллиардера Шадида Кхана. Об этом сообщает "Фонтанка".

Судно Kismet входит в число 50 самых больших яхт мира. Корабль был построен в 2014 году по дизайнпроекту Эспена Ойна. В интерьере яхты использованы редкие сорта древесины, мрамор, на борту оборудован зимний сад, спа-центр, огромный бассейн, открытый эко-камин и другие предметы роскоши.

Уточняется, что погостить в Северную столицу мог припылить не сам хозяин мегаяхты. Кхан дает возможность арендовать ее за 1,2 миллиона евро в неделю.

Шадида Кхан - пакистано-американский миллиардер, владелец футбольного клуба "Фулхэм" и команды Jacksonville Jaguars из лиги американского футбола. Его состояние на май 2019 составляет порядка 6,8 миллиардов долларов.

Фото: moranyachts.com