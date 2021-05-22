Ремонт на дамбе ограничит движение на КАД до середины июля

Ограничения введут на левые полосы внешнего и внутреннего колец КАД на участках 120км+344м — 120км+608м.

До середины июля движение на КАД будет ограничено из-за ремонта плит разделительной полосы автодорожного моста В-2, передают в ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 14 июня.

Ограничения введут на левые полосы внешнего и внутреннего колец КАД на участках 120км+344м — 120км+608м. Автомобилистов попросили быть внимательные на дороге и заранее перестраиваться в свободные полосы.

Напомним, что на развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат пропускную способность одного из съездов. Речь идет о съезде №1. В период с 20 июня по 18 июля будет попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде из Ленобласти с Пулковского шоссе в сторону внешнего кольца КАД. На данным участке всего 2 полосы.

Ранее мы писали, что автобус №249 соединил четыре района Петербурга. Автобус будет ежедневно курсировать с 5:30 до 00:00.

Фото: piter.tv

