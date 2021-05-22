Автобус №249 соединил четыре района Петербурга

Автобус будет ежедневно курсировать с 5:30 до 00:00.

Общественный автобус №249 свяжет Калининский, Выборгский, Петроградский и Василеостровский районы Петербурга. Об этом во вторник, 14 июня, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

Автобус начинает движение у железнодорожной станции Ручьи, а заканчивается у метро "Приморская". Пассажиров провезут по Замшиной улице, проспекту Маршала Блюхера, Кантемировской улице, проспекту Медиков, Большому проспекту Петроградской стороны (обратно по Большой Пушкарской улице) и далее по Среднему проспекту Васильевского острова.

Автобус будет ежедневно курсировать с 5:30 до 00:00. В часы пик утром и вечером интервал движения составит от 10 до 12 минут.





Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга