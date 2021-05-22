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Автобус №249 соединил четыре района Петербурга
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Автобус №249 соединил четыре района Петербурга

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Автобус будет ежедневно курсировать с 5:30 до 00:00.

Общественный автобус №249 свяжет Калининский, Выборгский, Петроградский и Василеостровский районы Петербурга. Об этом во вторник, 14 июня, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту. 

Автобус начинает движение у железнодорожной станции Ручьи, а заканчивается у метро "Приморская". Пассажиров провезут по Замшиной улице, проспекту Маршала Блюхера, Кантемировской улице, проспекту Медиков, Большому проспекту Петроградской стороны (обратно по Большой Пушкарской улице) и далее по Среднему проспекту Васильевского острова.

Автобус будет ежедневно курсировать с 5:30 до 00:00. В часы пик утром и вечером интервал движения составит от 10 до 12 минут.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Теги: автобус 249, приморская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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