Дорожные работы в тоннелях у Литейного моста начнутся в сентябре

Наиболее масштабный ремонт в этом году "Мостотрест" проведет на набережной Фонтанки.

В сентябре в правобережном и левобережном тоннеле у Литейного моста начнутся дорожные работы по замене асфальта. Piter.TV узнал в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест" о ремонтах, которые запланированы в этом году в рамках зоны ответственности предприятия.

В августе начнется капитальный ремонт набережной Фонтанки в створе Бородинской улицы. Работы на участке протяженностью 102 метра оценили в 175 млн рублей. Победителем конкурса, который проводился в январе-феврале 2020, стал ООО "СК"Орион плюс". Организация отреставрирует облицовку гранитной стенки набережной, перильные ограждения и другие элементы. Это один из наиболее крупных проектов, который начнется в 2020. Отметим, что ремонтом набережной Фонтанки занимаются уже не первый год.

Скорее всего, в этом году выйдут на часть набережной Мойки у Большого Конюшенного моста. также рассказали в пресс-службе.

Ремонт ждет путепровод через железнодорожные пути метрополитена возле "Купчино". Кроме того, с 15 июля начнется замена дорожного покрытия путепровода у "Автово". Еще в этом году асфальт заменя на Ириновском и Колтушском мостах

В середине июля завершится ремонт Зеленого моста. Его планировали сделать к маю 2020, однако срок окончания работ пришлось перенести.

Фото: Piter.TV