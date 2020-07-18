Ремейк Dead Space может выйти осенью 2022 года

Игра должна выйти на ПК, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Журналист VentureBeat Джефф Грабб заявил, что осенью 2022 года должен состояться релиз экшен-хоррора Dead Space. Однако официально дату пока не озвучивали.

Грабб подчеркнул, что компания Electronic Arts наметила выход и осовремененной Dead Space, которая должна якобы выйти с апреля 2022 года по март 2023 года.

При этом сами разработчики отметили, что пока дату выхода игры они не раскрывали, но рады, что геймеры с нетерпением ждут релиза. Ремейк Dead Space выйдет на ПК, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Ранее мы писали, что Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым.

Фото: pixabay