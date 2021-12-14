Панель и джойстик выйдут в новых цветовых решениях.

Технологическая корпорация Sony показала важное дополнение для дефицитной приставке PlayStation 5. Известно, что компания планирует выпустить цветные игровые панели. Официальные комплексы кастомизации размещены в ролике на YouTube-канале. Расцветки новинок получили необычные названия: "Черная полночь", "Космический красный", "Розовая звезда", "Звездный синий" и "Галактический пурпурный".

Производитель пообещал клиентам простую инсталляцию, с которой справится даже ребенок. Вместе с игровыми панелями Sony отправит на рынок и новые расцветки джойстика DualSense. Они появятся в продаже с января 2022-го года. Известно, что полный комплект кастомизации для пользователя обойдется на американском рынке в 60 долларов (около 4 400 рублей). Контроллеры будут стоит по 75 долларов (5 500 рублей).

Напомним, что приставка PlayStation 5 остается дефицитом даже спустя год после своего выхода. В России приобрести консоль по рекомендованной стоимости (40 990 и 49 990 рублей - зависит от модели) практически невозможно. Очередь на покупку девайса растягивается на месяцы вперед.

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Фото и видео: YouTube / PlayStation

