Sony представила новый трейлер Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Компания Sony представила новый трейлер сборник игр серии Uncharted: Legacy of Thieves Collection.
В опубликованном видео показаны улучшения, которые будут доступны в обновленных версиях игр. В сборник войдет четвертая часть приключений Нейтана Дрейка, главного персонажа серии Uncharted.
Релиз Uncharted: Legacy of Thieves Collection на PlayStation 5 состоится 28 января 2022 года. Также сборник будет доступен на ПК, однако дата выхода не уточняется.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер специального эпизода "Гарри Поттера".
Видео: YouTube / PlayStation
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