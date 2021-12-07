Sony представила новый трейлер Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Релиз сборника на PlayStation 5 состоится 28 января.

Компания Sony представила новый трейлер сборник игр серии Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

В опубликованном видео показаны улучшения, которые будут доступны в обновленных версиях игр. В сборник войдет четвертая часть приключений Нейтана Дрейка, главного персонажа серии Uncharted.

Релиз Uncharted: Legacy of Thieves Collection на PlayStation 5 состоится 28 января 2022 года. Также сборник будет доступен на ПК, однако дата выхода не уточняется.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер специального эпизода "Гарри Поттера".

Видео: YouTube / PlayStation