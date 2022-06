Ремейк The Last of Us на PlayStation 5 выйдет в сентябре

Пользователи могут оформить предзаказ на игру.

Ремейк игры The Last of Us на консоль PlayStation 5 выйдет 2 сентября. Соответствующая информация появилась в онлайн-магазине PS Store.

Пользователи могут оформить предзаказ на игру. Эта возможность также есть у российских пользователей. Стандартное издание оценивается в 5499 рублей, версия делюкс - в 6199 рублей. После выхода на PlayStation 5 игра будет доступна пользователям PC.

Видео: YouTube / PlayStation