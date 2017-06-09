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Вышел трейлер хоррора Scorn с датой выхода на PS5

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Выход игры для новой консоли состоится 3 октября.

Kepler Interactive и Ebb Software представил трейлер атмосферного хоррора Scorm. Игра будет доступна пользователям PlayStation 5.

Разработчики повысили уровень погружения благодаря возможностям технологии DualSense. Отмечается, что речь идет о тактильной обратной отдаче, реагирующей на игровые звуки и интенсивные ситуации. Отметим, что Scorm вышел в прошлом году для ПК и Xbox Series. Выход игры для новой консоли состоится 3 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый геймплейный трейлер The Inquisitor по мотивам серии книг.

Видео: YouTube / Ebb Software

Теги: playstation 5, scorn, игра, трейлер, хоррор
Категории: Лента новостей, Культура,

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