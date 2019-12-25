Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым

Вопросы, которые касаются имущества и опеки над детьми, сегодня не рассматривались.

Мировой судья Москвы расторг брак телеведущей Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Об этом журналистам сообщил адвокат из коллегии адвокатов Сергея Жорина Сергей Бычков.

Ксения настаивала на расторжении брака. Курбан, как известно, не возражал. Сергей Бычков, юрист

Вопросы, которые касаются имущества и опеки над детьми, сегодня не рассматривались, они будут рассмотрены позднее. Остальные вопросы касаются коммерческой тайной, отметил Сергей Бычков.

В середине июля актриса Варвара Шмыкова из сериала "Чики" объявила о разводе. В браке с мужем у Варвары родился сын Корней.

Фото: Instagram / @borodylia